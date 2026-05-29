Загарбницька війна Росії перетнула ще одну межу — фон дер Ляєн

Джерело:  online.ua

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що інцидент із падінням російського дрона на житловий будинок у Румунії свідчить про перетин Росією ще однієї межі у цій війні.

Головні тези:

  • Європейська комісія анонсувала посилення тиску на Росію.
  • Влада ЄС висловлює повну солідарність та підтримку Румунії.

В ЄС засудили новий злочин РФ на території Євросоюзу та НАТО

На тлі останніх подій фон дер Ляєн заявила про "повну солідарність з Румунією та її народом".

Загарбницька війна Росії перетнула ще одну межу. Російський безпілотник вторгся на територію Румунії та завдав удару по густонаселеному району, внаслідок чого постраждали цивільні особи. На території ЄС.

За її словами, офіційний Брюссель налаштований і надалі максимально посилювати безпеку та потенціал стримування, особливо на східному кордоні.

Окрім того, вона пообіцяла, що тиск на Росію також буде міцнішати.

З офіційною заявою з цього приводу виступив глава Євроради Антоніу Кошта.

Він звернув увагу на те, що нова фаза ескалації дз боку Росії на території ЄС є безрозсудною та безвідповідальною.

Я рішуче засуджую це порушення повітряного простору Румунії та міжнародного права. ЄС об’єднався у своїх зусиллях щодо посилення тиску на Росію за допомогою санкцій та зміцнення оборонного потенціалу, зокрема вздовж нашого східного кордону, — написав глава Євроради.

