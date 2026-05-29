Загарбницька війна Росії перетнула ще одну межу — фон дер Ляєн

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що інцидент із падінням російського дрона на житловий будинок у Румунії свідчить про перетин Росією ще однієї межі у цій війні.
Головні тези:
- Європейська комісія анонсувала посилення тиску на Росію.
- Влада ЄС висловлює повну солідарність та підтримку Румунії.
В ЄС засудили новий злочин РФ на території Євросоюзу та НАТО
На тлі останніх подій фон дер Ляєн заявила про "повну солідарність з Румунією та її народом".
За її словами, офіційний Брюссель налаштований і надалі максимально посилювати безпеку та потенціал стримування, особливо на східному кордоні.
Окрім того, вона пообіцяла, що тиск на Росію також буде міцнішати.
З офіційною заявою з цього приводу виступив глава Євроради Антоніу Кошта.
Він звернув увагу на те, що нова фаза ескалації дз боку Росії на території ЄС є безрозсудною та безвідповідальною.
