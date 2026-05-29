Захватническая война России пересекла еще одну черту — фон дер Ляен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что инцидент с падением российского дрона на жилой дом в Румынии свидетельствует о пересечении Россией еще одной черты в этой войне.
Главные тезисы
- Европейская комиссия анонсировала ужесточение давления на Россию.
- Власти ЕС выражают полную солидарность и поддержку Румынии.
В ЕС осудили новое преступление РФ на территории Евросоюза и НАТО
На фоне последних событий фон дер Ляен заявила о "полной солидарности с Румынией и ее народом".
По ее словам, официальный Брюссель настроен и дальше максимально усиливать безопасность и потенциал сдерживания, особенно на восточной границе.
Кроме того, она пообещала, что давление на Россию также будет крепнуть.
С официальным заявлением на этот счет выступил глава Евросовета Антониу Кошта.
Он обратил внимание на то, что новая фаза эскалации со стороны России на территории ЕС безрассудная и безответственная.
