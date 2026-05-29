Захватническая война России пересекла еще одну черту — фон дер Ляен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что инцидент с падением российского дрона на жилой дом в Румынии свидетельствует о пересечении Россией еще одной черты в этой войне.

На фоне последних событий фон дер Ляен заявила о "полной солидарности с Румынией и ее народом".

Захватническая война России пересекла еще одну черту. Российский беспилотник вторгся на территорию Румынии и нанес удар по густонаселенному району, в результате чего пострадали гражданские лица. На территории ЕС. Урсула фон дер Ляен Глава Европейской комиссии

По ее словам, официальный Брюссель настроен и дальше максимально усиливать безопасность и потенциал сдерживания, особенно на восточной границе.

Кроме того, она пообещала, что давление на Россию также будет крепнуть.

С официальным заявлением на этот счет выступил глава Евросовета Антониу Кошта.

Он обратил внимание на то, что новая фаза эскалации со стороны России на территории ЕС безрассудная и безответственная.