"Ликвидирован канал российской контрабанды". Первые подробности спецоперации ГУР, СБУ и ВМС

29 мая стало известно, что сотрудники Спецподразделения “Тимура” ГУР МО Украины совместно со Службой безопасности Украины и ВМС Украины провели многоэтапную спецоперацию, главной целью которой была ликвидация канала российской контрабанды. Что важно понимать, она длилась больше года.
Главные тезисы
- В настоящее время продолжаются следственные действия и процессуальные мероприятия.
- Главная цель сейчас – привлечение всех причастных к уголовной ответственности.
Спецоперация ГУР, СБУ и ВМС — первые подробности
Благодаря совместным усилиям удалось разоблачить и прекратить деятельность организованной преступной группы.
Что важно понимать, она имеет отношение к контрабанде подакцизных товаров, незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и перемещению взрывоопасных предметов с подконтрольной государству-агрессору России территории Абхазии.
В ГУР официально подтвердили, что задокументировано функционирование канала морской контрабанды через акваторию Черного моря.
В рамках последнего этапа спецоперации удалось задержать участников группы непосредственно при попытке незаконной переправки лица через государственную границу Украины и транспортировку очередной партии контрабандного груза.
На территории Одесской и Черновицкой областей изъято:
1800 коробов контрафактных табачных изделий;
средства связи и документации;
незаконно переработанное автоматическое оружие;
российский БПЛА с боевой частью, скрытый среди контрабандного груза.
