"Ликвидирован канал российской контрабанды". Первые подробности спецоперации ГУР, СБУ и ВМС
29 мая стало известно, что сотрудники Спецподразделения “Тимура” ГУР МО Украины совместно со Службой безопасности Украины и ВМС Украины провели многоэтапную спецоперацию, главной целью которой была ликвидация канала российской контрабанды. Что важно понимать, она длилась больше года.

  • В настоящее время продолжаются следственные действия и процессуальные мероприятия.
  • Главная цель сейчас – привлечение всех причастных к уголовной ответственности.

Спецоперация ГУР, СБУ и ВМС — первые подробности

Благодаря совместным усилиям удалось разоблачить и прекратить деятельность организованной преступной группы.

Что важно понимать, она имеет отношение к контрабанде подакцизных товаров, незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и перемещению взрывоопасных предметов с подконтрольной государству-агрессору России территории Абхазии.

В ГУР официально подтвердили, что задокументировано функционирование канала морской контрабанды через акваторию Черного моря.

Организаторы схемы пытались использовать ресурсы сектора безопасности и обороны Украины для логистического сопровождения незаконных грузов в районе острова Змеиный. Благодаря работе оперативников преступная деятельность была полностью задокументирована, а ее участники — установлены.

В рамках последнего этапа спецоперации удалось задержать участников группы непосредственно при попытке незаконной переправки лица через государственную границу Украины и транспортировку очередной партии контрабандного груза.

На территории Одесской и Черновицкой областей изъято:

  • 1800 коробов контрафактных табачных изделий;

  • средства связи и документации;

  • незаконно переработанное автоматическое оружие;

  • российский БПЛА с боевой частью, скрытый среди контрабандного груза.

