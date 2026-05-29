"Ліквідовано канал російської контрабанди". Перші подробиці спецоперації ГУР, СБУ та ВМС
29 травня стало відомо, що співробітники “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України спільно зі Службою безпеки України та ВМС України провели багатоетапну спецоперацію, головною метою якої була ліквідація каналу російської контрабанди. Що важливо розуміти, вона тривала понад рік.

Головні тези:

  • Наразі тривають слідчі дії та процесуальні заходи.
  • Головна мета наразі — притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності.

Спецоперація ГУР, СБУ та ВМС — перші подробиці

Завдяки спільним зусиллям вдалося викрити та припинити діяльність організованої злочинної групи.

Що важливо розуміти, вона причетна до контрабанди підакцизних товарів, незаконного переправлення осіб через державний кордон України та переміщення вибухонебезпечних предметів з підконтрольної державі-агресору Росії території Абхазії.

У ГУР офіційно підтвердили, що задокументовано функціонування каналу морської контрабанди через акваторію Чорного моря.

Організатори схеми намагалися використати ресурси сектору безпеки й оборони України для логістичного супроводу незаконних вантажів у районі острова Зміїний. Завдяки роботі оперативників злочинну діяльність було повністю задокументовано, а її учасників — встановлено.

У межах останнього етапу спецоперації вдалося затримати учасників групи безпосередньо під час спроби незаконного переправлення особи через державний кордон України та транспортування чергової партії контрабандного вантажу.

На території Одеської та Чернівецької областей вилучено:

  • 1800 коробів контрафактних тютюнових виробів;

  • засоби зв’язку та документацію;

  • незаконно перероблену автоматичну зброю;

  • російський БПЛА з бойовою частиною, прихований серед контрабандного вантажу.

