ГУР назвало 3 ключові цілі Сил оборони для ударів по території РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав три ключові цілі Сил оборони для ударів по території РФ. Серед них — все, що стосується мобілізаційних та рекрутингових процесів на території РФ.
Головні тези:
- Ключові цілі Сил оборони України для ударів по території РФ включають мобілізаційні та рекрутингові процеси.
- Україна фокусується на зменшенні здатності росіян наносити удари по своїй території та вбивати цивільне населення.
У ГУР визначили цілі для ударів по РФ
Про це Андрій Юсов розказав під час Black Sea Security Forum в Одесі.
За словами Юсова, усі три цілі сфокусовані на тому, аби зменшити здатність росіян завдавати ударів по території України та вбивати цивільне населення.
Він наголосив, що Україна не воює проти цивільної інфраструктури.
Захищаючись, ми змушені вживати і планувати реалізовувати далекобійні удари. Захищаючись, ми змушені нищити військову інфраструктуру.
Він також додав, що сучасна війна вимагає швидких змін та адаптації, і від цього залежить питання виживання як України, так і всієї Європи.
Він також підкреслив, що європейським лідерам не можна вірити владі Кремля.
Росії і Путіну не можна вірити, ніколи. І якщо згадати, скільки разів представники путінського режиму говорили, що не збираються нападати на Україну і згадати, як вони сьогодні, повторюють, що не збираються нападати на Європу, то можна провести певні аналогії. Над безпекою треба постійно працювати.
