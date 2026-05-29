ГУР назвало 3 ключові цілі Сил оборони для ударів по території РФ
Джерело:  Укрінформ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав три ключові цілі Сил оборони для ударів по території РФ. Серед них — все, що стосується мобілізаційних та рекрутингових процесів на території РФ.

Головні тези:

  • Ключові цілі Сил оборони України для ударів по території РФ включають мобілізаційні та рекрутингові процеси.
  • Україна фокусується на зменшенні здатності росіян наносити удари по своїй території та вбивати цивільне населення.

У ГУР визначили цілі для ударів по РФ

Про це Андрій Юсов розказав під час Black Sea Security Forum в Одесі.

За словами Юсова, усі три цілі сфокусовані на тому, аби зменшити здатність росіян завдавати ударів по території України та вбивати цивільне населення.

Я не буду розкривати всіх наших найближчих цілей та планів. Але наші пріоритети завжди стосуються трьох складових. Перша складова — це процеси виготовлення зброї, яка вбиває наших людей і руйнують міста. Друга — те, що посилює мобілізаційні та рекрутингові процеси на території РФ. І третя — все, що працює на фінансування російсько-української війни.

Андрій Юсов

Представник Головного управління розвідки Міноборони

Він наголосив, що Україна не воює проти цивільної інфраструктури.

Захищаючись, ми змушені вживати і планувати реалізовувати далекобійні удари. Захищаючись, ми змушені нищити військову інфраструктуру.

Він також додав, що сучасна війна вимагає швидких змін та адаптації, і від цього залежить питання виживання як України, так і всієї Європи.

Нам потрібно швидко адаптовуватись і змінюватись. Від цього залежить питання виживання. Але змінюватися має не лише Україна, а й Європа. Росіяни починали це вторгнення за старими зразками і моделями. Ми вистояли, бо навчились відповідати асиметрично.

Він також підкреслив, що європейським лідерам не можна вірити владі Кремля.

Росії і Путіну не можна вірити, ніколи. І якщо згадати, скільки разів представники путінського режиму говорили, що не збираються нападати на Україну і згадати, як вони сьогодні, повторюють, що не збираються нападати на Європу, то можна провести певні аналогії. Над безпекою треба постійно працювати.

