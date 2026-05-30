СБС атаковали танкер теневого флота РФ и 2 нефтебазы врага — видео
Категория
Украина
Дата публикации

СБС атаковали танкер теневого флота РФ и 2 нефтебазы врага — видео

Силы беспилотных систем
СБС отчитываются о новых успешных дипстрайках
Читати українською

Ночью 30 мая Силы беспилотных систем Украины успешно поразили сразу несколько важных целей страны-агрессорки России. В этот раз под удары Птиц СБС попал танкер теневого флота и две нефтебазы противника в Таганроге и Феодосии.

Главные тезисы

  • Только за минувшую ночь СБС поразили 23 военных цели и объекта в оперативной глубине РФ.
  • К операциям был привлечен Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.

СБС отчитываются о новых успешных дипстрайках

Подробностями новых операций своих воинов поделился командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди.

Кроме того, он показал видео боевой работы птиц "СБС".

Птицы СБС прикурили танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии. Ночь на 30 мая была зажигательной. Свободолюбивая Украинская Птица СБС отработала в течение ночи 23 военных цели и объекта в оперативной глубине противника. «Нефтянка» не была исключением.

Роберт "Мадяр" Бровди

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

Утром 30 мая лидер СБС официально подтвердил уничтожение российского “Искандера” и двух самолетов Ту-142, а теперь обновил список пораженных целей:

  • нефтяной танкер теневого флота, нефтебаза Таганрог, РФ;

  • нефтебаза "Курганнефтепродукт", н.п. Таганрог, Ростовская область РФ — эту атаку совершили Птицы 1 ОЦ СБС;

  • морской нефтяной терминал, н.п. Феодосия, АР Крым — операцию провели бойцы 412 обр СБС "Немезис".

Успешные удары удалось осуществить с помощью Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны разнесли вдребезги 9 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Мадяр показал уничтожение двух российских Ту-142 и "Искандера" — видео
Силы беспилотных систем
Ту-142
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР раскрыли главный секрет успеха своих дипстрайков
ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?