СБС атаковали танкер теневого флота РФ и 2 нефтебазы врага — видео

Ночью 30 мая Силы беспилотных систем Украины успешно поразили сразу несколько важных целей страны-агрессорки России. В этот раз под удары Птиц СБС попал танкер теневого флота и две нефтебазы противника в Таганроге и Феодосии.
Главные тезисы
- Только за минувшую ночь СБС поразили 23 военных цели и объекта в оперативной глубине РФ.
- К операциям был привлечен Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.
СБС отчитываются о новых успешных дипстрайках
Подробностями новых операций своих воинов поделился командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди.
Кроме того, он показал видео боевой работы птиц "СБС".
Утром 30 мая лидер СБС официально подтвердил уничтожение российского “Искандера” и двух самолетов Ту-142, а теперь обновил список пораженных целей:
нефтяной танкер теневого флота, нефтебаза Таганрог, РФ;
нефтебаза "Курганнефтепродукт", н.п. Таганрог, Ростовская область РФ — эту атаку совершили Птицы 1 ОЦ СБС;
морской нефтяной терминал, н.п. Феодосия, АР Крым — операцию провели бойцы 412 обр СБС "Немезис".
Успешные удары удалось осуществить с помощью Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.
