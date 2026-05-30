Україна перетворила тил армії РФ на суцільну "кіл-зону"
Джерело:  Business Insider

Згідно з даними Business Insider, Сили оборони України змогли зробити те, до чого російські загарбники дійсно не були готові — за допомогою дронів вони перетворили колись безпечний ворожий тил на суцільну "кіл-зону". З цією метою ЗСУ дедалі активніше використовують американський БпЛА Hornet.

Головні тези:

  • На переконання українських воїнів, використання цієї тактики у великих масштабах "змінить лінію фронту".
  • Глава Міноборони Михайло Федоров заявив, що Україна дійсно буде посилювати кампанію зі знищення російської логістики.

Україна активно знищує російський тил

За словами журналістів, Сили оборони України вирішили змінити підхід до знищення російських сил та ресурсів.

Так, якщо раніше дрони застосовували для ураження ворожих військ безпосередньо на фронті та для ударів по військово-промислових об'єктах в стратегічній глибині, то зараз ЗСУ концентруються на проміжній дистанції — близько 20-300 кілометрах від лінії зіткнення.

Саме це дало можливість не просто сповільнити новий російськи наступ, а й фактично зупинити його.

Українські воїни дедалі частіше та потужніше завдають ударів по ворожих складах, транспортних вузлах, військовій техніці, командних пунктах і системах протиповітряної оборони.

Раніше російське командування вважало цю територію відносно безпечною. Однак нові можливості українських безпілотників змушують Москву переглядати свою логістику та переносити склади й пункти забезпечення далі від фронту, що збільшує час доставки озброєння та інших ресурсів до передових підрозділів.

