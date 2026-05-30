Україна перетворила тил армії РФ на суцільну "кіл-зону"

Згідно з даними Business Insider, Сили оборони України змогли зробити те, до чого російські загарбники дійсно не були готові — за допомогою дронів вони перетворили колись безпечний ворожий тил на суцільну "кіл-зону". З цією метою ЗСУ дедалі активніше використовують американський БпЛА Hornet.

За словами журналістів, Сили оборони України вирішили змінити підхід до знищення російських сил та ресурсів.

Так, якщо раніше дрони застосовували для ураження ворожих військ безпосередньо на фронті та для ударів по військово-промислових об'єктах в стратегічній глибині, то зараз ЗСУ концентруються на проміжній дистанції — близько 20-300 кілометрах від лінії зіткнення.

Саме це дало можливість не просто сповільнити новий російськи наступ, а й фактично зупинити його.

Українські воїни дедалі частіше та потужніше завдають ударів по ворожих складах, транспортних вузлах, військовій техніці, командних пунктах і системах протиповітряної оборони.