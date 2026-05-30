Украина превратила тыл армии РФ в сплошную "килл-зону"

Согласно данным Business Insider, Силы обороны Украины смогли сделать то, к чему российские захватчики действительно не были готовы — с помощью дронов они превратили некогда безопасный вражеский тыл в сплошную "килл-зону". С этой целью ВСУ все активнее используют американский БпЛА Hornet.
Главные тезисы
- По мнению украинских воинов, использование этой тактики в больших масштабах "изменит линию фронта".
- Глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что Украина действительно будет усиливать кампанию по уничтожению российской логистики.
Украина активно уничтожает российский тыл
По словам журналистов, Силы обороны Украины решили изменить подход к уничтожению российских сил и ресурсов.
Так, если раньше дроны применяли для поражения вражеских войск непосредственно на фронте и для ударов по военно-промышленным объектам в стратегической глубине, то сейчас ВСУ концентрируются на промежуточной дистанции — около 20-300 километров от линии столкновения.
Именно это позволило не просто замедлить новое российское наступление, но и фактически остановить его.
Украинские воины все чаще и мощнее наносят удары по вражеским складам, транспортным узлам, военной технике, командным пунктам и системам противовоздушной обороны.
