Украина превратила тыл армии РФ в сплошную "килл-зону"

Согласно данным Business Insider, Силы обороны Украины смогли сделать то, к чему российские захватчики действительно не были готовы — с помощью дронов они превратили некогда безопасный вражеский тыл в сплошную "килл-зону". С этой целью ВСУ все активнее используют американский БпЛА Hornet.

Украина активно уничтожает российский тыл

По словам журналистов, Силы обороны Украины решили изменить подход к уничтожению российских сил и ресурсов.

Так, если раньше дроны применяли для поражения вражеских войск непосредственно на фронте и для ударов по военно-промышленным объектам в стратегической глубине, то сейчас ВСУ концентрируются на промежуточной дистанции — около 20-300 километров от линии столкновения.

Именно это позволило не просто замедлить новое российское наступление, но и фактически остановить его.

Украинские воины все чаще и мощнее наносят удары по вражеским складам, транспортным узлам, военной технике, командным пунктам и системам противовоздушной обороны.