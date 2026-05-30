Эстония активно готовится к войне с Россией

Издание The Wall Street Journal получило данные о том, что крошечный член НАТО – Эстония – настроен сделать все возможное, чтобы дать отпор России в случае ее вторжения. Официальный Таллинн склоняется к мнению, что именно их страна может стать новой жертвой диктатора Владимира Путина.

Эстония готовится отбивать первый удар России по НАТО

Как удалось узнать журналистам, власти страны фактически сделали оборонное планирование полноценной частью повседневной жизни.

Прежде всего, речь идет о том, что Эстони расширяет сеть укрытий, проводит масштабные учения по эвакуации населения, обучает школьников управлять беспилотниками, а также существенно наращивает расходы на армию.

Просто сейчас в центре внимания именно восточные регионы страны на границе с Россией.

Журналисты обращают внимание на то, что в городе Тарту местные власти уже отрабатывают сценарии массовой эвакуации и реагирования на внезапные атаки.

Более того, указано, что в течение следующих 2 лет здесь хотят обустроить временные укрытия для 100 тысяч человек.

Руководители детских садов проходят кризисную подготовку и получают аварийное оборудование, включая радиостанции, аптечки и полевые плиты.

Власти Эстонии все еще верят в то, что лучший способ отбить у Путина желание атаковать НАТО — это продемонстрировать Кремлю тотальную готовность к обороне.