Эстония активно готовится к войне с Россией

Издание The Wall Street Journal получило данные о том, что крошечный член НАТО – Эстония – настроен сделать все возможное, чтобы дать отпор России в случае ее вторжения. Официальный Таллинн склоняется к мнению, что именно их страна может стать новой жертвой диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- В старших классах эстонских школ детей обучают работе с дронами.
- Гражданское население также готовится к кризисным ситуациям.
Эстония готовится отбивать первый удар России по НАТО
Как удалось узнать журналистам, власти страны фактически сделали оборонное планирование полноценной частью повседневной жизни.
Прежде всего, речь идет о том, что Эстони расширяет сеть укрытий, проводит масштабные учения по эвакуации населения, обучает школьников управлять беспилотниками, а также существенно наращивает расходы на армию.
Просто сейчас в центре внимания именно восточные регионы страны на границе с Россией.
Журналисты обращают внимание на то, что в городе Тарту местные власти уже отрабатывают сценарии массовой эвакуации и реагирования на внезапные атаки.
Более того, указано, что в течение следующих 2 лет здесь хотят обустроить временные укрытия для 100 тысяч человек.
Власти Эстонии все еще верят в то, что лучший способ отбить у Путина желание атаковать НАТО — это продемонстрировать Кремлю тотальную готовность к обороне.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-