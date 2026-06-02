У Дніпрі та Києві повідомляють про 17 загиблих і 101 потерпілого
У Києві та Дніпрі продовжує зростати кількість загиблих і поранених

Внаслідок російського масованого удару в Києві та Дніпрі загинули вже 17 цивільних. Окрім того, зросла кількість постраждалих до 101 особи.

Головні тези:

  • Кількість загиблих та потерпілих в обох містах може зрости.
  • Під завалами в Дніпрі досі шукають людей.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа офіційно підтвердив, що у місті загинули вже 11 мирних мешканців, з них двоє — діти.

Тіла жінки та 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої ворогом чотириповерхівки у Дніпрі.

За його словами, 37 цивільних постраждали, в лікарнях залишаються 22 з них.

Ганжа додав, що в них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми.

Серед поранених четверо дітей. Хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одна дівчинка 14 років на амбулаторному лікуванні. Загалом в лікарнях залишається 22 людини. Четверо — "важкі", — уточнив глава Дніпропетровської ОВА.

У столиці України на низці локацій рятувальники та служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених та 6 загиблих киян.

На жаль, цифри можуть бути не остаточними. Щирі співчуття рідним та близьким всіх, кого росія вбила цієї ночі, — написав глава Київської міської військової адміністрації.

