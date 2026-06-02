У Дніпрі та Києві повідомляють про 17 загиблих і 101 потерпілого

Внаслідок російського масованого удару в Києві та Дніпрі загинули вже 17 цивільних. Окрім того, зросла кількість постраждалих до 101 особи.
Головні тези:
- Кількість загиблих та потерпілих в обох містах може зрости.
- Під завалами в Дніпрі досі шукають людей.
У Києві та Дніпрі продовжує зростати кількість загиблих і поранених
Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа офіційно підтвердив, що у місті загинули вже 11 мирних мешканців, з них двоє — діти.
За його словами, 37 цивільних постраждали, в лікарнях залишаються 22 з них.
Ганжа додав, що в них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми.
У столиці України на низці локацій рятувальники та служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.
Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених та 6 загиблих киян.
