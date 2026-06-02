В Днепре и Киеве сообщают о 17 погибших и 101 потерпевшем

В результате российского массированного удара в Киеве и Днепре погибли уже 17 гражданских. Кроме того, возросло количество пострадавших до 101 человека.
Главные тезисы
- Число погибших и пострадавших в обоих городах может возрасти.
- Под завалами в Днепре до сих пор ищут людей.
В Киеве и Днепре продолжает расти количество погибших и раненых
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа официально подтвердил, что в городе погибли уже 11 мирных жителей, из них двое — дети.
По его словам, 37 гражданских пострадали, в больницах остаются 22 из них.
Ганжа добавил, что у них осколочные ранения, переломы, рваные и резаные раны, минно-взрывные и акубаротравмы.
В столице Украины в ряде локаций спасатели и службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.
По состоянию на 12:00 медики подтверждают 64 раненых и 6 погибших киевлян.
