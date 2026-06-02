В Днепре и Киеве сообщают о 17 погибших и 101 потерпевшем
В Киеве и Днепре продолжает расти количество погибших и раненых
В результате российского массированного удара в Киеве и Днепре погибли уже 17 гражданских. Кроме того, возросло количество пострадавших до 101 человека.

  • Число погибших и пострадавших в обоих городах может возрасти.
  • Под завалами в Днепре до сих пор ищут людей.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа официально подтвердил, что в городе погибли уже 11 мирных жителей, из них двое — дети.

Тела женщины и 8-летнего мальчика спасатели достали из-под развалин изуродованной врагом четырехэтажки в Днепре.

Александр Ганжа

Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, 37 гражданских пострадали, в больницах остаются 22 из них.

Ганжа добавил, что у них осколочные ранения, переломы, рваные и резаные раны, минно-взрывные и акубаротравмы.

Среди раненых четверо детей. Ребята 6 и 16 лет и 13-летняя девочка госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще одна девочка 14 лет на амбулаторном лечении. Всего в больницах остается 22 человека. Четверо — "тяжелые", — уточнил глава Днепропетровской ОВА.

В столице Украины в ряде локаций спасатели и службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.

По состоянию на 12:00 медики подтверждают 64 раненых и 6 погибших киевлян.

К сожалению, цифры могут быть не окончательными. Искренние соболезнования родным и близким всех, кого Россия убила этой ночью, — написал глава Киевской городской военной администрации.

