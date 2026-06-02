В Киеве до 5 человек возросло количество жертв российских ударов

Мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что один из пострадавших в столице умер в больнице. Таким образом, число погибших в результате российской атаки возросло до 5 человек.
Главные тезисы
- В Киеве количество пострадавших из-за ночного массированного российского обстрела возросло до 64 человек.
- Более 500 работников ГСЧС привлечены к ликвидации последствий ночной российской атаки.
В Киеве выросло количество погибших после атаки РФ
По словам президента Украины, сейчас в больницах столицы находятся 38 человек — всем оказывается необходимая помощь.
Глава государства подчеркнул, что основной удар был по столице — в городе снова повреждены десятки жилых домов и другая гражданская инфраструктура.
Владимир Зеленский добавил, что более 500 работников ГСЧС привлечены к ликвидации последствий ночной российской атаки по нашим городам и общинам.
Как отметил Виталий Кличко, экстренные службы работают на местах, продолжают ликвидировать последствия массированной атаки на Киев.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-