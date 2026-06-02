У Києві до 5 осіб зросла кількість жертв російських ударів

Мер Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що один із постраждалих у столиці помер у лікарні. Таким чином кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 5 осіб.

За словами президента України, зараз у лікарнях столиці знаходяться 38 людей — усім надається необхідна допомога.

Глава держави наголосив, що основний удар був по столиці — у місті знову пошкоджено десятки житлових будинків та інша суто цивільна інфраструктура.

Володимир Зеленський додав, що понад 500 працівників ДСНС залучено до ліквідації наслідків нічної російської атаки по наших містах і громадах.

Як зазначив Віталій Кличко, екстрені служби працюють на місцях, продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки на Київ.