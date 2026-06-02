У Путина обещают Зеленскому завершить войну за сутки, если он выполнит одно требование
Спикер Кремля Дмитрий Песков начал цинично врать, что диктатор Владимир Путин готов к концу суток закончить войну против Украины, если Владимир Зеленский выведет Силы обороны из регионов, которые Россия считает “своими”.

Главные тезисы

  • Кремль фактически признает, что российские войска не могут захватить территории, которые требует Путин.
  • Диктатор все чаще говорит о том, что война близится к концу.

Кремль снова пытается диктовать свои условия

Российские пропагандисты призвали Дмитрия Пескова оценить шанс на завершение войны до конца 2026 года.

Последний начал выдумывать, что война может закончиться до конца суток, если Владимир Зеленский выполнит требование главы Кремля Путина.

Мы тоже об этом не раз говорили, и об этом говорил президент (так в Кремле называют правителя РФ — ред.), выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого (президенту Украины) Зеленскому необходимо отдать приказ своим Вооруженным силам покинуть территорию российских регионов (имеются в виду области, включая Донбасс, которые россияне стремятся оккупировать — ред.).

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Что важно понимать, в минувшую ночь страна-агрессорка Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по украинским городам и селам с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования различных типов.

ПВО Украины смогла сбить и подавить 642 вражеских цели из 729 запущенных.

