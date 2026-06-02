Мадяр показал уничтожение командно-штабной техники армии РФ

В нп Широкино, ВОТ Донецкой обл прожарено место дислокации живой силы и группа командно-штабных машин и грузовиков 5 отдельного батальона управления 3 армейского корпуса РФ. Выявлено несколько десятков единиц кшм и грузовой техники, подтверждено уничтожено 11 из них, доразведка выяснит точную цифру.