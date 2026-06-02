Мадяр показал уничтожение командно-штабной техники армии РФ
Мадяр показал уничтожение командно-штабной техники армии РФ

Мадяр рассказал о новых успешных операциях СБС
Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди объявил список пораженных российских целей, по которым отработали воины СБС в минувшую ночь. Под удары попали скопления командно-штабной техники и логово батальона управления 3 армейского корпуса РФ.

Главные тезисы

  • Птицы СБС работали в оперативной глубине противника.
  • В этот процесс был вовлечен Центр глубинного поражения Сил Беспилотных Систем.

По словам командующего СБС, на этот раз удалось уничтожить 2 элемента ПВО врага и другие военные цели.

В нп Широкино, ВОТ Донецкой обл прожарено место дислокации живой силы и группа командно-штабных машин и грузовиков 5 отдельного батальона управления 3 армейского корпуса РФ. Выявлено несколько десятков единиц кшм и грузовой техники, подтверждено уничтожено 11 из них, доразведка выяснит точную цифру.

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

В общем, весь список пораженных целей выглядит следующим образом:

  • ЗРГК "Панцирь-С1", н.п. Видное, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра"

  • Береговая РЛС "Нева-Б" и "Нева-Б2М", н.п. Мариуполь, Донецкая обл, 1 ОЦ СБС

  • Специализированный буксир проекта 1454 г., н.п. Межводное, АР Крым, 1 ОЦ СБС

  • ТПД 5 обу 3 АК, нп Широкино, Донецкая обл 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра"

  • Скопление военной техники, н.п. Широкино, Донецкая обл, Сводный отряд "13" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра"

  • Скопление командно-штабных машин, н.п. Широкино, Донецкая обл, Сводный отряд «13» 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра"

  • КП 1 дн 92 брречкка ДнФл ЧФ ВМФ, н.п. Межводное, АР Крым, 1 ОЦ СБС

  • ТПД подразделения из состава тв 110 омсбр 51 А, н.п. Желательное, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС

  • Мастерская БпЛА 589 мсп 27 мсд 2 А, н.п. Донецк, Донецкая обл. 1 ВЦ СБС

  • Макет ЗРГК "Панцирь-С1", н.п. Видное, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра"

