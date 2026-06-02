Мадяр показав знищення командно-штабної техніки армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Мадяр показав знищення командно-штабної техніки армії РФ — відео

Сили безпілотних систем
Мадяр
Read in English

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді оголосив список уражених російських цілей, по яким відпрацювали воїни СБС протягом минулої ночі. Під удари потрапили скупчення командно-штабної техніки та лігво батальйону управління 3 армійського корпусу РФ.

Головні тези:

  •  Птахи СБС працювали в оперативній глибині противника.
  • До цього процесу був залучений Центр глибинного ураження Сил Безпілотних Систем. 

Мадяр розповів про нові успішні операції СБС

За словами командувича СБС, цього разу вдалося знищити 2 елемента ППО ворога та інші військові цілі.

У нп Широкине, ТОТ Донецької обл просмажено місце дислокації живої сили та гурт командно-штабних машин та вантажівок 5 окремого батальйону управління 3 армійського корпусу рф. Виявлено декілька десятків одиниць кшм та вантажної техніки, підтверджено знищено 11 з них, дорозвідка зʼясує точну цифірь.

Роберт "Мадяр" Бровді

Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач Сил безпілотних систем України

Загалом весь список уражених цілей виглядає наступним чином:

  • ЗРГК "Панцир-С1", н.п. Видне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

  • Берегова РЛС "Нева-Б" та "Нева-Б2М", н.п. Маріуполь, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

  • Спеціалізований буксир проекту 1454, н.п. Міжводне, АР Крим, 1 ОЦ СБС

  • ТПД 5 обу 3 АК, нп Широкине, Донецька обл 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

  • Скупчення військової техніки, н.п. Широкине, Донецька обл, Зведений загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

  • Скупчення командно-штабних машин, н.п. Широкине, Донецька обл, Зведений загін «13» 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

  • КП 1 дн 92 бррічкка ДнФл ЧФ ВМФ, н.п. Міжводне, АР Крим, 1 ОЦ СБС

  • ТПД підрозділу зі складу тб 110 омсбр 51 А, н.п. Желанне, Донецька обл., 1 ОЦ СБС

  • Майстерня БпЛА 589 мсп 27 мсд 2 А , н.п. Донецьк, Донецька обл. 1 ОЦ СБС

  • Макет ЗРГК "Панцир-С1", н.п. Видне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна обіцяють Зеленському завершити війну за добу, якщо він виконає одну вимогу
Путін
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні створили зброю проти російських КАБів
Український "Еквалайзер" - що про нього відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
До 15 осіб зросла кількість загиблих внаслідок атаки Росії на Дніпро
У Дніпрі продовжує зростати кількість жертв

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?