Мадяр показав знищення командно-штабної техніки армії РФ — відео

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді оголосив список уражених російських цілей, по яким відпрацювали воїни СБС протягом минулої ночі. Під удари потрапили скупчення командно-штабної техніки та лігво батальйону управління 3 армійського корпусу РФ.
Головні тези:
- Птахи СБС працювали в оперативній глибині противника.
- До цього процесу був залучений Центр глибинного ураження Сил Безпілотних Систем.
Мадяр розповів про нові успішні операції СБС
За словами командувича СБС, цього разу вдалося знищити 2 елемента ППО ворога та інші військові цілі.
Загалом весь список уражених цілей виглядає наступним чином:
ЗРГК "Панцир-С1", н.п. Видне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
Берегова РЛС "Нева-Б" та "Нева-Б2М", н.п. Маріуполь, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
Спеціалізований буксир проекту 1454, н.п. Міжводне, АР Крим, 1 ОЦ СБС
ТПД 5 обу 3 АК, нп Широкине, Донецька обл 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
Скупчення військової техніки, н.п. Широкине, Донецька обл, Зведений загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
Скупчення командно-штабних машин, н.п. Широкине, Донецька обл, Зведений загін «13» 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
КП 1 дн 92 бррічкка ДнФл ЧФ ВМФ, н.п. Міжводне, АР Крим, 1 ОЦ СБС
ТПД підрозділу зі складу тб 110 омсбр 51 А, н.п. Желанне, Донецька обл., 1 ОЦ СБС
Майстерня БпЛА 589 мсп 27 мсд 2 А , н.п. Донецьк, Донецька обл. 1 ОЦ СБС
Макет ЗРГК "Панцир-С1", н.п. Видне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
