До 15 осіб зросла кількість загиблих внаслідок атаки Росії на Дніпро

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа офіційно підтвердив, що російська атака на Дніпро 2 червня забрала життя вже 15 мирних мешканців міста.
Головні тези:
- Протягом 2 червня російські окупанти продовжували тероризувати Дніпро.
- Це призвело до поранення ще двох дітей.
У Дніпрі продовжує зростати кількість жертв
За словами Ганжі, станом на 15:32 відомо, що ще двоє дітей дістали поранень через удар росіян по Дніпру.
Окрім того, повідомляється, що кількість постраждалих в Києві внаслідок ворожої атаки зросла до 79 людей.
Про це заявив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, відомо також про 6 загиблих у столиці України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-