До 15 осіб зросла кількість загиблих внаслідок атаки Росії на Дніпро
У Дніпрі продовжує зростати кількість жертв
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа офіційно підтвердив, що російська атака на Дніпро 2 червня забрала життя вже 15 мирних мешканців міста.

Головні тези:

  • Протягом 2 червня російські окупанти продовжували тероризувати Дніпро.
  • Це призвело до поранення ще двох дітей.

До 15 зросла кількість загиблих через російський удар по Дніпру цієї ночі. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох жінок та чоловіка.

Олександр Ганжа

Голова Дніпропетровської ОВА

За словами Ганжі, станом на 15:32 відомо, що ще двоє дітей дістали поранень через удар росіян по Дніпру.

Медична допомога знадобилася брату та сестрі. Обоє госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості, — додав він.

Окрім того, повідомляється, що кількість постраждалих в Києві внаслідок ворожої атаки зросла до 79 людей.

Про це заявив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, відомо також про 6 загиблих у столиці України.

На жаль, цифри можуть бути не остаточними. Щирі співчуття рідним та близьким всіх, кого росія вбила цієї ночі, — додав Тимур Ткаченко.

