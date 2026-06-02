До 15 осіб зросла кількість загиблих внаслідок атаки Росії на Дніпро

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа офіційно підтвердив, що російська атака на Дніпро 2 червня забрала життя вже 15 мирних мешканців міста.

У Дніпрі продовжує зростати кількість жертв

До 15 зросла кількість загиблих через російський удар по Дніпру цієї ночі. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох жінок та чоловіка. Олександр Ганжа Голова Дніпропетровської ОВА

За словами Ганжі, станом на 15:32 відомо, що ще двоє дітей дістали поранень через удар росіян по Дніпру.

Медична допомога знадобилася брату та сестрі. Обоє госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості, — додав він.

Окрім того, повідомляється, що кількість постраждалих в Києві внаслідок ворожої атаки зросла до 79 людей.

Про це заявив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, відомо також про 6 загиблих у столиці України.