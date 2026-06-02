До 15 человек возросло число погибших в результате атаки России на Днепр
В Днепре продолжает расти количество жертв
Источник:  Днепропетровская ОГА

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа официально подтвердил, что российская атака на Днепр 2 июня унесла жизни уже 15 мирных жителей города.

Главные тезисы

  • В течение 2 июня российские оккупанты продолжали терроризировать Днепр.
  • Это привело к ранению еще двоих детей.

До 15 выросло число погибших из-за российского удара по Днепру этой ночью. Спасатели извлекли из-под завалов дома тела двух женщин и мужчину.

Александр Ганжа

Глава Днепропетровской ОВА

По словам Ганжи, по состоянию на 15:32 известно, что еще двое детей получили ранения из-за удара россиян по Днепру.

Медицинская помощь потребовалась брату и сестре. Оба госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести, — добавил он.

Кроме того, сообщается, что количество пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки возросло до 79 человек.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, известно также о шести погибших в столице Украины.

К сожалению, цифры могут быть не окончательными. Искренние соболезнования родным и близким всех, кого Россия убила этой ночью, — добавил Тимур Ткаченко.

