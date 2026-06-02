До 15 человек возросло число погибших в результате атаки России на Днепр

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа официально подтвердил, что российская атака на Днепр 2 июня унесла жизни уже 15 мирных жителей города.
Главные тезисы
- В течение 2 июня российские оккупанты продолжали терроризировать Днепр.
- Это привело к ранению еще двоих детей.
В Днепре продолжает расти количество жертв
По словам Ганжи, по состоянию на 15:32 известно, что еще двое детей получили ранения из-за удара россиян по Днепру.
Кроме того, сообщается, что количество пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки возросло до 79 человек.
Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, известно также о шести погибших в столице Украины.
