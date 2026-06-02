"Ось-ось програє". Борис Джонсон бачить ознаки поразки Путіна

На переконання колишнього британського лідера Бориса Джонсона, поведінка російського диктатора Володимира Путіна свідчить про те, що він програє у війні проти України.

Джонсон вважає, що поразка Путіна близько

Відомий британський політик вирішив відреагувати на допис українського лідера Володимира Зеленського про масовану атаку 2 червня.

Путін поводиться з відчайдушним варварством того, хто ось-ось зазнає поразки. Він ніколи не зможе підкорити Україну. Йому слід визнати це — і врятувати багато тисяч життів з обох боків. Борис Джонсон Колишній прем’єр-міністр Великої Британії

З заявою з цього приводу також виступив посол Британії в Україні Ніл Кромптон.

Після чергового масованого удару РФ по Києву він чітко дав зрозуміти, що це не вплине на присутність британських дипломатів у Києві.

Минулої ночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет і 650 дронів. Кількість загиблих зростає, понад 100 людей поранені. Ми залишаємося тут. Попереду — багато роботи, щоб допомогти нашим українським друзям, — написав Ніл Кромптон.

До слова, 3 місяці тому Борис Джонсон з’їздив на позиції українських військових у Запорізькій області.