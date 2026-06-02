"Ось-ось програє". Борис Джонсон бачить ознаки поразки Путіна

На переконання колишнього британського лідера Бориса Джонсона, поведінка російського диктатора Володимира Путіна свідчить про те, що він програє у війні проти України.
Головні тези:
- Як зазначив Джонсон, Путін ніколи не зможе зламати Україну.
- Британські дипломати заявили, що не покинуть Київ навіть на тлі посилення російського удару.
Джонсон вважає, що поразка Путіна близько
Відомий британський політик вирішив відреагувати на допис українського лідера Володимира Зеленського про масовану атаку 2 червня.
З заявою з цього приводу також виступив посол Британії в Україні Ніл Кромптон.
Після чергового масованого удару РФ по Києву він чітко дав зрозуміти, що це не вплине на присутність британських дипломатів у Києві.
До слова, 3 місяці тому Борис Джонсон з’їздив на позиції українських військових у Запорізькій області.
Він критикував країни Заходу за недостатньо рішучу підтримку України.
