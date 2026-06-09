ПВО ликвидировала 146 целей во время новой атаки РФ

В течение ночи 8-9 июня российские захватчики совершали воздушное нападение на Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, 166 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами «Бандероль» и дронами-имитаторами.
Главные тезисы
- Подтверждено попадание двух управляемых авиационных ракет и 17 ударных БПЛА на 18 локациях.
- Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.
Новая атака РФ на Украину — отчет работы ПВО
Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание двух управляемых авиационных ракет и 17 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
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