Россия расширяет пропагандистскую сеть в Африке благодаря механизмам ООН — ГУР

Россия систематически употребляет механизмы ООН для расширения своей пропагандистской сети в Африке. Об этом сообщило Главное управление разведки.
Главные тезисы
- Россия систематически употребляет механизмы ООН для расширения пропагандистской деятельности в африканских странах.
- Финансирование через Международную программу развития коммуникаций дает России возможность влиять на содержание проектов и формировать идеологические акценты в африканской медиасреде.
Россия распространяет пропаганду в Африке благодаря ООН
Отмечается, что в январе 2026 года постоянное представительство России при ЮНЕСКО объявило о добровольном взносе в размере 250 тысяч долларов в Международную программу развития коммуникаций (IPDC).
Официальная цель вклада, однако, не отражала подлинных намерений кремля. Формально средства направлялись на цели, соответствующие мандату ЮНЕСКО: развитие независимой журналистики, противодействие онлайн-насилию и повышение медиаграмотности населения. На практике финансирование в рамках IPDC оказывает донору рычаги влияния, в частности, возможность формировать содержание проектов, определять тематические приоритеты и идеологические акценты.
В разведке считают, что Россия воспользовалась этим инструментом для целенаправленного влияния на африканскую медиасреду — развернув кампанию по навязыванию выгодных нарративов.
Отмечается, что в более широком контексте стратегии поддержки лояльных режимов Москва стремится превратить программу IPDC и подобные инициативы в инструмент продвижения нужных нарративов и конструирование альтернативной, пророссийской картины мира.
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