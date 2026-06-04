Россия расширяет пропагандистскую сеть в Африке благодаря механизмам ООН — ГУР
Категория
Мир
Дата публикации

Россия расширяет пропагандистскую сеть в Африке благодаря механизмам ООН — ГУР

ГУР
Россия
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Россия систематически употребляет механизмы ООН для расширения своей пропагандистской сети в Африке. Об этом сообщило Главное управление разведки.

Главные тезисы

  • Россия систематически употребляет механизмы ООН для расширения пропагандистской деятельности в африканских странах.
  • Финансирование через Международную программу развития коммуникаций дает России возможность влиять на содержание проектов и формировать идеологические акценты в африканской медиасреде.

Россия распространяет пропаганду в Африке благодаря ООН

Отмечается, что в январе 2026 года постоянное представительство России при ЮНЕСКО объявило о добровольном взносе в размере 250 тысяч долларов в Международную программу развития коммуникаций (IPDC).

Официальная цель вклада, однако, не отражала подлинных намерений кремля. Формально средства направлялись на цели, соответствующие мандату ЮНЕСКО: развитие независимой журналистики, противодействие онлайн-насилию и повышение медиаграмотности населения. На практике финансирование в рамках IPDC оказывает донору рычаги влияния, в частности, возможность формировать содержание проектов, определять тематические приоритеты и идеологические акценты.

В разведке считают, что Россия воспользовалась этим инструментом для целенаправленного влияния на африканскую медиасреду — развернув кампанию по навязыванию выгодных нарративов.

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО ринат аляутдинов публично отметил "приоритетность Африки" в кремлевских программах. В течение 2026-2027 годов реализация проектов по формированию пророссийского информационного пространства запланирована в Малаве, Мали, Гане, Кении и Сенегале.

Отмечается, что в более широком контексте стратегии поддержки лояльных режимов Москва стремится превратить программу IPDC и подобные инициативы в инструмент продвижения нужных нарративов и конструирование альтернативной, пророссийской картины мира.

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