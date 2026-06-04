Росія розширює пропагандистську мережу в Африці завдяки механізмам ООН — ГУР

Росія систематично використовує механізми ООН для розширення власної пропагандистської мережі в Африці. Про це повідомило Головне управління розвідки.
Головні тези:
- Росія використовує механізми ООН для розширення пропагандистської діяльності в Африці.
- Фінансування в рамках Міжнародної програми розвитку комунікацій надає Росії можливість впливати на зміст проєктів та формувати ідеологічні акценти в африканських країнах.
Росія поширює пропаганду в Африці завдяки ООН
Зазначається, що у січні 2026 року постійне представництво Росії при ЮНЕСКО оголосило про добровільний внесок у розмірі 250 тисяч доларів до Міжнародної програми розвитку комунікацій (IPDC).
Офіційна мета внеску, однак, не відображала справжніх намірів кремля. Формально кошти спрямовувалися на цілі, що відповідають мандату ЮНЕСКО: розвиток незалежної журналістики, протидію онлайн-насильству та підвищення медіаграмотності населення. На практиці фінансування в рамках IPDC надає донору важелі впливу — зокрема, можливість формувати зміст проєктів, визначати тематичні пріоритети та ідеологічні акценти.
У розвідці вважають, що Росія скористалася цим інструментом для цілеспрямованого впливу на африканське медіасередовище — розгорнувши кампанію з нав'язування вигідних наративів.
Наголошується, що в ширшому контексті стратегії підтримки лояльних режимів Москва прагне перетворити програму IPDC та подібні ініціативи на інструмент просування потрібних наративів і конструювання альтернативної, проросійської картини світу.
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