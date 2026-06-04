Росія розширює пропагандистську мережу в Африці завдяки механізмам ООН — ГУР
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія розширює пропагандистську мережу в Африці завдяки механізмам ООН — ГУР

ГУР
РФ

Росія систематично використовує механізми ООН для розширення власної пропагандистської мережі в Африці. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Головні тези:

  • Росія використовує механізми ООН для розширення пропагандистської діяльності в Африці.
  • Фінансування в рамках Міжнародної програми розвитку комунікацій надає Росії можливість впливати на зміст проєктів та формувати ідеологічні акценти в африканських країнах.

Росія поширює пропаганду в Африці завдяки ООН

Зазначається, що у січні 2026 року постійне представництво Росії при ЮНЕСКО оголосило про добровільний внесок у розмірі 250 тисяч доларів до Міжнародної програми розвитку комунікацій (IPDC).

Офіційна мета внеску, однак, не відображала справжніх намірів кремля. Формально кошти спрямовувалися на цілі, що відповідають мандату ЮНЕСКО: розвиток незалежної журналістики, протидію онлайн-насильству та підвищення медіаграмотності населення. На практиці фінансування в рамках IPDC надає донору важелі впливу — зокрема, можливість формувати зміст проєктів, визначати тематичні пріоритети та ідеологічні акценти.

У розвідці вважають, що Росія скористалася цим інструментом для цілеспрямованого впливу на африканське медіасередовище — розгорнувши кампанію з нав'язування вигідних наративів.

Постійний представник рф при ЮНЕСКО рінат аляутдінов публічно наголосив на “пріоритетності Африки” в кремлівських програмах. Протягом 2026–2027 років реалізацію проєктів з формування проросійського інформаційного простору заплановано в Малаві, Малі, Гані, Кенії та Сенегалі.

Наголошується, що в ширшому контексті стратегії підтримки лояльних режимів Москва прагне перетворити програму IPDC та подібні ініціативи на інструмент просування потрібних наративів і конструювання альтернативної, проросійської картини світу.

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