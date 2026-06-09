ППО ліквідувала 146 цілей під час нової атаки РФ

Протягом ночі 8-9 червня російські загарбники здійснювали повітряний напад на Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 166 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія»
Головні тези:
- Підтверджено влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях.
- Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
Нова атака РФ на Україну — звіт роботи ППО
Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
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