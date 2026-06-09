ППО ліквідувала 146 цілей під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО ліквідувала 146 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - звіт роботи ППО
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Протягом ночі 8-9 червня російські загарбники здійснювали повітряний напад на Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 166 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» 

Головні тези:

  • Підтверджено влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях.
  • Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

Нова атака РФ на Україну — звіт роботи ППО

Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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