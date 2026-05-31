Україна переломила хід війни — військові аналітики

Видання The Hill поспілкувалося з різними військовими аналітиками та дійшло висновку — Сили оборони України дійсно змогли змінити ситуацію на полі бою, що знову дає шанс на перемогу у війні. Однак це майже неможливо зробити без потужної допомоги з боку союзників.

Україна знову виборола шанс на перемогу, але є “але”

З заявою з цього приводу виступив Джордж Баррос — аналітик Інституту вивчення війни (ISW).

Він звернув увагу на те, що вперше за останні 3 роки Сили оборони України змогли відвоювати більше території, ніж армія РФ.

На переконання військових аналітиків, війна вступила в нову фазу.

Фактично йдеться про те, що Київ уже робить все можливе, щоб вийти з глухого кута на фронті.

Як відомо, останні роки ні українські війська, ні російські загарбники не можуть добитися суттєвих проривів на полі бою, однак зараз є шанс врешті-решт це зробити.

Ще однією важливою перевагою для ЗСУ є те, що вони врешті навчилися зупиняти нові наступи армії РФ.