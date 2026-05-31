На російській Ростовщині горить паливне сховище — відео

31 травня в Ростовській області РФ місцева влада офіційно підтвердила факт загоряння паливного сховища. Це сталося після атаки українських дронів. Що важливо розуміти, раніше Телеграм-канали повідомляли, що там палає нафтобаза.

Пожежа охопила паливне сховище у Росії

З офіційною заявою з цього приводу виступив губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар.

Він традиційно почав вигадувати, що вночі внаслідок ворожої повітряної атаки в Матвєєво-Курганському районі через падіння уламків БПЛА сталося загоряння паливного сховища приватного підприємства.

За словами Слюсара, воно забезпечує сільськогосподарських виробників.

Російський губернатор також запевнив, що мешканців прилеглих приватних будинків евакуювали.

На місце прибув пожежний поїзд, який приступив до гасіння пожежі.

Юрій Слюсар додав, що у селищі Матвєєв Курган були пошкоджені аптека, два магазини та автомобіль. Перекрито подачу газу.

Варто також зазначити, що безпілотна небезпека в Ростовській області РФ триває досі.

У Матвєєво-Курганському районі пожежники намагають приборкати вогонь, однак поки безуспішно.

Міноборони Росії заявило, що протягом минулої ночі їхня ППО нібито змогла знешкодити 216 українських БпЛА.

Попри це, інформація про точну кількість дронів, які здійснювали повітряний напад, традиційно приховують.