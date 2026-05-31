31 мая в Ростовской области РФ местные власти официально подтвердили факт возгорания топливного хранилища. Это произошло после атаки украинских дронов. Что важно понимать, ранее телеграмм-каналы сообщали, что там горит нефтебаза.

С официальным заявлением по этому поводу выступил губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь.

Он традиционно начал выдумывать, что ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия.

По словам Слюсара, оно обеспечивает сельскохозяйственных производителей.

Российский губернатор также заверил, что жители близлежащих частных домов были эвакуированы.

На место прибыл пожарный поезд, он приступил к тушению пожара.

Юрий Слюсарь добавил, что в поселке Матвеев Курган были повреждены аптека, два магазина и автомобиль. Перекрыта подача газа.

Стоит также отметить, что беспилотная опасность в Ростовской области продолжается до сих пор.

В Матвеево-Курганском районе пожарные пытаются обуздать огонь, однако пока безуспешно.

Минобороны России заявило, что в минувшую ночь их ПВО якобы смогла обезвредить 216 украинских БпЛА.

Несмотря на это, информация о точном количестве дронов, совершавших воздушное нападение, традиционно скрывают.