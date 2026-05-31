В России горят НПЗ и нефтебаза после атаки дронов — видео

Утром 31 мая Министерство обороны России заявило, что их ПВО якобы смогло обезвредить 216 украинских БПЛА, одно точное количество дронов, совершавших воздушное нападение, традиционно не раскрыло. Известно о масштабных пожарах в Саратове, Ростовской и Кировской областях.

"Бавовна" в России 31 мая — первые подробности и видео

Минобороны России утверждает, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Воздушное сражение происходило над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Крымом и Азовским морем. Поделиться

По словам очевидцев, в Саратове горит нефтеперерабатывающий завод.

Местные власти заявили о повреждении инфраструктуры в результате атаки беспилотников.

Что важно понимать, Саратовский НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Объем переработки составляет около 5 млн. тонн в год.

Предприятие производит более 20 видов продукции, в том числе бензин, дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль и техническую серу.

Кроме того, указано, что ночью была атакована нефтебаза в Матвеевом Кургане Ростовской области.