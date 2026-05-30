В ГУР подтвердили, что украинские БПЛА летают уже на 3500 км

Дальнобойные дроны возвращают войну в Россию
Источник:  24 канал

Еще в 2025 году глава государства Владимир Зеленский приказал Силам обороны Украины сделать все возможное, чтобы вернуть войну на территорию страны-агрессорки России. Главное управление разведки ежедневно реализует эту задачу, активно используя дальнобойные дроны. Некоторые из них уже могут преодолеть расстояние в 3500 км.

Главные тезисы

  • Каждая миссия ГУР действительно уникальна, что позволяет обманывать российских оккупантов.
  • Некоторые дроны фактически играют роль ракет.

Дальнобойные дроны возвращают войну в Россию

С заявлением по этому поводу выступил руководитель группы дальнобойных дронов ГУР "Вектор".

По его словам, ударный дрон "Лютий" — это фактически основатель украинских дипстрайков.

Что важно понимать, это первый дрон, который начал регулярно летать на 1000 км.

По состоянию на сегодняшний день украинские БпЛА способны преодолеть действительно невероятное расстояние — 3500 километров.

То есть любая территория России вплоть до Урала для нас доступна, — отметил руководитель группы дальнобойных дронов.

Довольно часто используются именно реактивные дроны — результаты их работы действительно впечатляют.

Прежде всего, речь идет о том, что они фактически играют роль полноценных крылатых ракет.

Ни для кого не секрет, что Силы обороны не получают от союзников много ракет. Однако Украину это не остановило, а дальнобойные дроны стали неплохой альтернативой.

Если раньше запуск десятков БПЛА считался серьезным достижением, то теперь это количество выросло до сотен единиц.

Нет никакой повторяющейся миссии. Все новое, что разрабатывается и производится, мы тестируем для дальнейшего масштабирования в других подразделениях украинской армии, — рассказал “Вектор”.

