ГУР раскрыло результаты работы "Народного спутника"
"Народный спутник" - как он работает и помогает ГУР
"Народный спутник" — проект, который удалось успешно запустить еще 4 года назад в рамках инициативы Благотворительного фонда Сергея Притула за счет средств неравнодушных граждан и бизнесов. В это время Главное управление разведки Украины получило в управление спутник финской аэрокосмической компании ICEYE и доступ к базе спутниковых снимков созвездия ICEYE. Сейчас ГУР рассказывает, как "Народный спутник" помогает уничтожать российских окупантов и их ресурсы для ведения войны.

Главные тезисы

  • Речь идет о спутнике финской аэрокосмической компании ICEYE.
  • По словам разведчиков, эта инвестиция в украинскую безопасность действительно сыграла и играет очень важную роль в войне.

"Народный спутник" — как он работает и помогает ГУР

Как отмечает военная разведка Украины, он позволяет уничтожать цели врага на миллиарды долларов.

Всего за период применения ICEYE сделано более 5 900 радиолокационных космических снимков.

Что важно понимать, подразделения космической разведки ГУР получают свежие спутниковые снимки практически каждый день.

Именно благодаря им удается оперативно и вовремя фиксировать военные вражеские цели на оккупированных землях и территории государства-агрессора России, а также молниеносно производить их поражение.

С заявлением по этому поводу выступил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

… “Народный спутник” стал для Украины первыми острыми глазами на орбите — мы видим, куда целиться, мы понимаем, чем лучше бить, у нас есть контроль последствий поражений. Многомиллиардные потери российского агрессора — вот результаты, в том числе и "Народного спутника", укрепляющие нашу устойчивость, и эта системная работа продолжается.

Андрей Юсов

Представитель ГУР МО Украины

По его словам, технология радиолокационного наблюдения SAR позволяет получать изображения независимо от времени суток, облачности или погодных условий.

Юсов обращает внимание на то, что один снимок способен охватывать площадь до 225 км.

