ГУР раскрыло результаты работы "Народного спутника"

"Народный спутник" — проект, который удалось успешно запустить еще 4 года назад в рамках инициативы Благотворительного фонда Сергея Притула за счет средств неравнодушных граждан и бизнесов. В это время Главное управление разведки Украины получило в управление спутник финской аэрокосмической компании ICEYE и доступ к базе спутниковых снимков созвездия ICEYE. Сейчас ГУР рассказывает, как "Народный спутник" помогает уничтожать российских окупантов и их ресурсы для ведения войны.

"Народный спутник" — как он работает и помогает ГУР

Как отмечает военная разведка Украины, он позволяет уничтожать цели врага на миллиарды долларов.

Всего за период применения ICEYE сделано более 5 900 радиолокационных космических снимков.

Что важно понимать, подразделения космической разведки ГУР получают свежие спутниковые снимки практически каждый день.

Именно благодаря им удается оперативно и вовремя фиксировать военные вражеские цели на оккупированных землях и территории государства-агрессора России, а также молниеносно производить их поражение.

С заявлением по этому поводу выступил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

… “Народный спутник” стал для Украины первыми острыми глазами на орбите — мы видим, куда целиться, мы понимаем, чем лучше бить, у нас есть контроль последствий поражений. Многомиллиардные потери российского агрессора — вот результаты, в том числе и "Народного спутника", укрепляющие нашу устойчивость, и эта системная работа продолжается. Андрей Юсов Представитель ГУР МО Украины

По его словам, технология радиолокационного наблюдения SAR позволяет получать изображения независимо от времени суток, облачности или погодных условий.