ГУР розкрило результати роботи “Народного супутника”

“Народний супутник” — проєкт, який вдалося успішно запустити ще 4 роки тому у межах ініціативи Благодійного фонду Сергія Притули коштом небайдужих громадян та бізнесів. Саме тоді Головне управління розвідки України отримало в управління супутник фінської аерокосмічної компанії ICEYE та доступ до бази супутникових знімків сузір’я ICEYE. Зараз ГУР розповідає, як “Народний супутник” допомагає нищити російський окупантів та їхні ресурси для ведення війни.
Головні тези:
- Йдеться про супутник фінської аерокосмічної компанії ICEYE.
- За словами розвідників, ця інвестиція в українську безпеку дійсно відіграла та відіграє дуже важливу роль у війні.
“Народний супутник” — як він працює та допомагає ГУР
Як зазначає воєнна розвідка України, він дає можливість знищувати цілі ворога на мільярди доларів.
Загалом за період застосування ICEYE зроблено вже понад 5 900 радіолокаційних космічних знімків.
Що важливо розуміти, підрозділи космічної розвідки ГУР отримують свіжі супутникові знімки фактично кожного дня.
Саме завдяки ними вдається оперативно та вчасно фіксувати військові ворожі цілі на окупованих землях та на території держави-агресора росії, а також блиискавично здійснювати їхнє ураження.
З заявою з цього приводу виступив представник ГУР МО України Андрій Юсов.
За його словами, технологія радіолокаційного спостереження SAR дає можливість отримувати зображення незалежно від часу доби, хмарності чи погодних умов.
Юсов звертає увагу на те, що один знімок здатен охоплювати площу до 225 км².
