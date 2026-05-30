У ГУР підтвердили, що українські БпЛА літають вже за 3500 км
Далекобійні дрони повертають війну в Росію
Джерело:  24 канал

Ще в 2025 році глава держави Володимир Зеленський наказав Силам оборони України зробити все можливе, щоб повернути війну на територію країни-агресорку Росії. Головне управління розвідки щоденно реалізовує це завдання, активно використовуючи далекобійні дрони. Деякі з них уже можуть здолати відстань у 3500 км.

Головні тези:

  • Кожна місія ГУР дійсно унікальна, що дає можливість обдурювати російських окупантів.
  • Деякі дрони фактично відіграють роль ракет.

З заявою з цього приводу виступив керівник групи далекобійних дронів ГУР "Вектор".

За його словами, ударний дрон "Лютий" — це фактично основоположник українських дипстрайків.

Що важливо розуміти, це перший дрон, який почав регулярно літати за 1000 кілометрів.

Станом на сьогодні українські БпЛА здатні подолати дійсно неймовірну відстань — аже 3500 кілометрів.

Тобто будь-яка територія Росії аж до Уралу для нас досяжна, — зазначив керівник групи далекобійних дронів.

Доволі часто використовуються саме реактивні дрони — результати їхньої роботи дійсно вражають.

Насамперед йдеться про те, що вони фактично відіграють роль повноцінних крилатих ракет.

Ні для кого не секрет, що Сили оборони не отримують від союзників багато ракет. Однак Україну це не зупило, а далекобійні дрони стали непоганою альтернативою.

Якщо раніше запуск десятків БпЛА вважався серйозним досягненням, то тепер ця кількість зросла до сотень одиниць.

Немає жодної місії, яка повторюється. Усе нове, що розробляється та виробляється, ми тестуємо для подальшого масштабування в інших підрозділах української армії, — розповів "Вектор" журналістам.

