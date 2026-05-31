Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 212 целей

ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 30-31 мая российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 229 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

  • Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 11 локациях.

Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 212 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки БпЛА) на 5 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины несколько российских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Держим небо! Итого — к победе! — призывают украинские воины.

