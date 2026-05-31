Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 212 целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 30-31 мая российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 229 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 11 локациях.
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки БпЛА) на 5 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины несколько российских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!
