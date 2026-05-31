Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 212 цілей

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 30-31 травня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 229 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 11 локаціях.
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 5 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі України — декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-