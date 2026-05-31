У Росії горять НПЗ і нафтобаза після атаки дронів — фото та відео
Вранці 31 травня Міністерство оборони Росії заявило, що їхня ППО нібито змогла знешкодити 216 українських БпЛА, одна точну кількість дронів, які здійснювали повітряний напад, традиційно не розкрило. Наразі відомо про масштабні пожежі у Саратові, Ростовській та Кіровській областях.

Головні тези:

  • Сильна пожежа охопила Саратовський НПЗ.
  • Окрім того, горить ЛПДС “Лазарево”, що за 1.200 км від державного кордону.

Міноборони Росії стверджує, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 216 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Повітряний бій відбувався над територіями Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Курської, Липецької, Орловської, Ростовської, Саратовської областей, Краснодарського краю, Кримом та Азовським морем.

За словами очевидців, у Саратові палає нафтопереробний завод.

Місцева влада заявила про пошкодження інфраструктури внаслідок атаки безпілотників.

Що важливо розуміти, Саратовський НПЗ — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств рф. Обсяг переробки складає близько 5 млн тонн на рік.

Підприємство виробляє понад 20 видів продукції, серед яких бензин, дизельне пальне, мазут, вакуумний газойль і технічну сірку.

Окрім того, наголошується, що вночі була атакована нафтобаза у Матвєєвому Кургані Ростовської області.

А вранці стало відомо про пожежу на ЛВДС «Лазарєво» у Кіровській області.

