Зеленский раскрыл масштабы российского террора в течение недели

31 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что за прошедшую неделю российские оккупанты выпустили по мирным городам и селам Украины более 2300 ударных дронов, почти 1560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет разных типов.
Главные тезисы
- Антибалистическая защита – один из ключевых приоритетов для Украины.
- Именно поэтому Зеленский призвал союзников к усилению этого направления.
Террор России в Украине постоянно усиливается
Глава государства также сообщил, что 30 мая Германия передала Украине новую пусковую установку IRIS-T.
На этом фоне Зеленский поблагодарил официальный Берлин за постоянный вклад в защиту гражданских украинцев.
Кроме того, глава государства напомнил о важных договоренностях со Швецией. В первую очередь речь идет о новом пакете поддержки, в том числе усилении нашей авиации боевыми самолетами Gripen.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-