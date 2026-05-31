Зеленский раскрыл масштабы российского террора в течение недели

Владимир Зеленский
Террор России в Украине постоянно усиливается
31 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что за прошедшую неделю российские оккупанты выпустили по мирным городам и селам Украины более 2300 ударных дронов, почти 1560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет разных типов.

Главные тезисы

  • Антибалистическая защита – один из ключевых приоритетов для Украины.
  • Именно поэтому Зеленский призвал союзников к усилению этого направления.

Все эти удары просто по обычной гражданской инфраструктуре — жилым домам, энергетике. Каждый день мы работаем, чтобы защиты от российского террора было больше.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также сообщил, что 30 мая Германия передала Украине новую пусковую установку IRIS-T.

На этом фоне Зеленский поблагодарил официальный Берлин за постоянный вклад в защиту гражданских украинцев.

Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря столь сильной поддержке. Но мы также нуждаемся в ракетах в системах ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать российские атаки, — добавил президент.

Кроме того, глава государства напомнил о важных договоренностях со Швецией. В первую очередь речь идет о новом пакете поддержки, в том числе усилении нашей авиации боевыми самолетами Gripen.

Программа PURL — новые взносы в этом году, и поддержка этой инициативы должна продолжаться. Рассчитываем и на США, и на европейских партнеров. Именно антибалистическая защита — один из ключевых приоритетов для Украины, — напомнил Зеленский.

