Зеленський розкрив масштаби російського терору протягом тижня
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський розкрив масштаби російського терору протягом тижня

Володимир Зеленський
Терор Росії в Україні невпинно посилюється

31 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що за минулий тиждень російські окупанти випустили по мирних містах та селах України понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів. 

Головні тези:

  • Антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України.
  • Саме тому Зеленський закликав союзників до посилення саме цього напряму.

Терор Росії в Україні невпинно посилюється

Усі ці удари просто по звичайній цивільній інфраструктурі — житлових будинках, енергетиці. Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також повідомив, що 30 травня Німеччина передала Україні нову пускову установку IRIS-T.

На цьому тлі Зеленський висловив вдячність офіційному Берліну за постійний внесок у захист цивільних українців.

Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки, — додав президент.

Окрім того, глава держави нагадав про важливі домовленості зі Швецією. Насамперед йдеться про новий пакет підтримки, зокрема на посилення нашої авіації бойовими літаками Gripen.

Програма PURL — є нові внески цього року, і підтримка цієї ініціативи має продовжуватися. Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист — один із ключових пріоритетів для України, — нагадав Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 212 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії горять НПЗ і нафтобаза після атаки дронів — фото та відео
“Бавовна” в Росії 31 травня - перші подробиці та відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони уразили пункт управління армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?