Зеленський розкрив масштаби російського терору протягом тижня

31 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що за минулий тиждень російські окупанти випустили по мирних містах та селах України понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів.
Головні тези:
- Антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України.
- Саме тому Зеленський закликав союзників до посилення саме цього напряму.
Терор Росії в Україні невпинно посилюється
Глава держави також повідомив, що 30 травня Німеччина передала Україні нову пускову установку IRIS-T.
На цьому тлі Зеленський висловив вдячність офіційному Берліну за постійний внесок у захист цивільних українців.
Окрім того, глава держави нагадав про важливі домовленості зі Швецією. Насамперед йдеться про новий пакет підтримки, зокрема на посилення нашої авіації бойовими літаками Gripen.
