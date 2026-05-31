Сили оборони уразили пункт управління армії РФ
Генеральний штаб ЗСУ звітує, що 30 травня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакувати пункт управління, одну артилерійську систему, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1558-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 302 бойові зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 31 травня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 31.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 364 060 (+1 560) осіб;

  • танків — 11 962 (+2) од;

  • бойових броньованих машин — 24 657 (+14) од;

  • артилерійських систем — 42 987 (+57) од;

  • РСЗВ — 1 819 (+6) од;

  • засобів ППО — 1 399 (+1) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 519 (+19) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 320 327 (+1 894) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 101 237 (+524) од;

  • спеціальної техніки — 4 234 (+3) од.

За уточненою інформацією вчора противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 270 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 9584 дрони-камікадзе та здійснив 3066 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 — із реактивних систем залпового вогню.

