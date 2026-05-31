Силы обороны поразили пункт управления армии РФ

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что 30 мая авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали пункт управления, одну артиллерийскую систему, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два других важных объекта российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1558-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 302 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 31 мая 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 31.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1364060 (+1560) человек;
танков — 11 962 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 24 657 (+14) ед;
артиллерийских систем — 42 987 (+57) ед;
РСЗО — 1 819 (+6) ед;
средств ПВО — 1 399 (+1) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1519 (+19) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 320 327 (+1 894) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 101 237 (+524) ед;
специальной техники — 4 234 (+3) ед.
Кроме того, применил 9584 дрона-камикадзе и произвел 3066 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня.
