Україна атакувала НПЗ “Саратовский” та пункти управління ворога

Протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони України успішно уразили нафтопереробний завод “Саратовский” на території Росії — підприємство охопила масштабна пожежа. Окрім того, під потужні удари 31 травня потрапили пункти управління армії РФ.

Генштаб ЗСУ звітує про нові успіхи українських військ

Що важливо розуміти, НПЗ “Саратовский” — одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя.

Він є частиною структури нафтової компанії “Роснефть”.

Згідно з відкритими даними, проєктна переробна потужність підприємства сягає приблизно 7 млн тонн нафти на рік.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що цей НПЗ виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики країни-агресорки.

Ба більше, вказано, що під удар Сил оборони потрапив важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури ворога — лінійна виробничо-диспетчерська станція “Лазарєво” у Кіровській області РФ.

Не змогли росіяни вберегти і склад паливо-мастильних матеріалів, що знаходиться на Ростовщині.

Крім того, уражено командно-спостережний пункт противника (Бегоща, Курська обл., рф), а також пункти управління БпЛА у районах Калинового Донецької області, Графовки (Бєлгородська обл., рф) та майстерню БпЛА окупантів у Донецьку.

Також Сили оборони України атакували райони зосередження живої сили противника у Донецьку та Желанному.