Україна атакувала НПЗ “Саратовский” та пункти управління ворога
Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ звітує про нові успіхи українських військ
Протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони України успішно уразили нафтопереробний завод “Саратовский” на території Росії — підприємство охопила масштабна пожежа. Окрім того, під потужні удари 31 травня потрапили пункти управління армії РФ. 

  • Знову вдалося атакувати одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя.
  • Масштаби завданих пошкоджень уточнюються та будуть оголошені згодом.

Що важливо розуміти, НПЗ “Саратовский” — одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя.

Він є частиною структури нафтової компанії “Роснефть”.

Згідно з відкритими даними, проєктна переробна потужність підприємства сягає приблизно 7 млн тонн нафти на рік.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що цей НПЗ виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики країни-агресорки.

Ба більше, вказано, що під удар Сил оборони потрапив важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури ворога — лінійна виробничо-диспетчерська станція “Лазарєво” у Кіровській області РФ.

Не змогли росіяни вберегти і склад паливо-мастильних матеріалів, що знаходиться на Ростовщині.

Крім того, уражено командно-спостережний пункт противника (Бегоща, Курська обл., рф), а також пункти управління БпЛА у районах Калинового Донецької області, Графовки (Бєлгородська обл., рф) та майстерню БпЛА окупантів у Донецьку.

Також Сили оборони України атакували райони зосередження живої сили противника у Донецьку та Желанному.

