Україна атакувала НПЗ “Саратовский” та пункти управління ворога

Протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони України успішно уразили нафтопереробний завод “Саратовский” на території Росії — підприємство охопила масштабна пожежа. Окрім того, під потужні удари 31 травня потрапили пункти управління армії РФ.
Головні тези:
- Знову вдалося атакувати одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя.
- Масштаби завданих пошкоджень уточнюються та будуть оголошені згодом.
Генштаб ЗСУ звітує про нові успіхи українських військ
Що важливо розуміти, НПЗ “Саратовский” — одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя.
Він є частиною структури нафтової компанії “Роснефть”.
Згідно з відкритими даними, проєктна переробна потужність підприємства сягає приблизно 7 млн тонн нафти на рік.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що цей НПЗ виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики країни-агресорки.
Ба більше, вказано, що під удар Сил оборони потрапив важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури ворога — лінійна виробничо-диспетчерська станція “Лазарєво” у Кіровській області РФ.
Не змогли росіяни вберегти і склад паливо-мастильних матеріалів, що знаходиться на Ростовщині.
Також Сили оборони України атакували райони зосередження живої сили противника у Донецьку та Желанному.
