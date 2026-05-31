Украина атаковала НПЗ "Саратовский" и пункты управления врага

За прошедшую ночь подразделения Сил обороны Украины успешно поразили нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" на территории России — предприятие охватил масштабный пожар. Кроме того, под сильные удары 31 мая попали пункты управления армии РФ.
Главные тезисы
- Вновь удалось атаковать одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья.
- Масштабы нанесенных повреждений уточняются и будут объявлены чуть позже.
Генштаб ВСУ отчитывается о новых успехах украинских войск
Что важно понимать, что НПЗ “Саратовский” — одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья.
Оно является частью структуры нефтяной компании "Роснефть".
Согласно открытым данным, проектная перерабатывающая мощность предприятия составляет примерно 7 млн тонн нефти в год.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что этот НПЗ производит бензин, дизельное и другие виды горючего, которые используются, в частности, для обеспечения военной логистики страны-агрессорки.
Более того, указано, что под удар Сил обороны попал важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры врага — линейная производственно-диспетчерская станция "Лазарева" в Кировской области РФ.
Не смогли россияне уберечь и склад горюче-смазочных материалов, который находится на Ростовщине.
Также Силы обороны Украины атаковали районы сосредоточения живой силы противника в Донецке и Желаном.
