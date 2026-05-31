Украина переломила ход войны — военные аналитики

Издание The Hill пообщалось с разными военными аналитиками и пришло к выводу — Силы обороны Украины действительно смогли изменить ситуацию на поле боя, что снова дает шанс на победу в войне. Однако, это почти невозможно сделать без мощной помощи со стороны союзников.

Украина снова завоевала шанс на победу, но есть "но"

С заявлением по этому поводу выступил Джордж Баррос — аналитик Института изучения войны (ISW).

Он обратил внимание на то, что впервые за последние три года Силы обороны Украины смогли отвоевать больше территории, чем армия РФ.

По мнению военных аналитиков, война вступила в новую фазу.

Фактически речь идет о том, что Киев уже делает все возможное, чтобы выйти из тупика на фронте.

Как известно, в последние годы ни украинские войска, ни российские захватчики не могут добиться существенных прорывов на поле боя, однако сейчас есть шанс в конце концов это сделать.

Еще одним важным преимуществом для ВСУ является то, что они наконец научились останавливать новые наступления армии РФ.