Украина переломила ход войны — военные аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

Украина переломила ход войны — военные аналитики

Украина снова завоевала шанс на победу, но есть "но"
Read in English
Читати українською
Источник:  The Hill

Издание The Hill пообщалось с разными военными аналитиками и пришло к выводу — Силы обороны Украины действительно смогли изменить ситуацию на поле боя, что снова дает шанс на победу в войне. Однако, это почти невозможно сделать без мощной помощи со стороны союзников.

Главные тезисы

  • США и Европа должны поддержать Украину, пока у нее больше преимуществ на фронте, чем у РФ.
  • Если этого не произойдет, то россияне в очередной раз вернут себе лидирующие позиции на фронте.

Украина снова завоевала шанс на победу, но есть "но"

С заявлением по этому поводу выступил Джордж Баррос — аналитик Института изучения войны (ISW).

Он обратил внимание на то, что впервые за последние три года Силы обороны Украины смогли отвоевать больше территории, чем армия РФ.

По мнению военных аналитиков, война вступила в новую фазу.

Фактически речь идет о том, что Киев уже делает все возможное, чтобы выйти из тупика на фронте.

Как известно, в последние годы ни украинские войска, ни российские захватчики не могут добиться существенных прорывов на поле боя, однако сейчас есть шанс в конце концов это сделать.

Еще одним важным преимуществом для ВСУ является то, что они наконец научились останавливать новые наступления армии РФ.

Этот сдвиг готовился месяцами, начиная с конца 2025 года, когда украинцы начали наносить удары по российским наземным радарам, станциям радиоэлектронной борьбы, зенитным ракетам и беспилотникам, фактически ослепляя силы Москвы, — подчеркнул Баррос.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл масштабы российского террора в течение недели
Владимир Зеленский
Террор России в Украине постоянно усиливается
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
На Ростовщине горит топливное хранилище — видео
Пожар охватил топливное хранилище в России
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина атаковала НПЗ "Саратовский" и пункты управления врага
Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ отчитывается о новых успехах украинских войск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?