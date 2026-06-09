"Це стратегічний провал". США публічно принизили Росію в ООН

Рішення російського диктатора Володимира Путіна розпочати вторгнення в Україну стало для усієї Росії стратегічним провалом. З такою заявою виступив представник США при Економічній та соціальній раді ООН Дан Негреа.
Головні тези:
- Як зазначив дипломат, просто зараз уся Росія “ у вогні” лише тому, що Путін не хоче завершувати війну.
- Він також додав, що США готові посприяти миру, якщо Київ та Москва сядуть за стіл переговорів.
США публічно висміяли Путіна в ООН
На цьому тлі американський дипломат почав вимагати у країн-членів ООН “негайно припинити підтримку воєнних зусиль Росії”.
На його переконання, РФ ніколи не зможе виграти війну на полі бою
Як вважає американський дипломат, настав час сісти за стіл переговорів, адже лише так можна покласти край бойовим діям.
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