"Це стратегічний провал". США публічно принизили Росію в ООН

Рішення російського диктатора Володимира Путіна розпочати вторгнення в Україну стало для усієї Росії стратегічним провалом. З такою заявою виступив представник США при Економічній та соціальній раді ООН Дан Негреа.

США публічно висміяли Путіна в ООН

Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи — у вогні… Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього й лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися негайно. Годі вже. Дан Негреа Представник США при Економічній та соціальній раді ООН

На цьому тлі американський дипломат почав вимагати у країн-членів ООН “негайно припинити підтримку воєнних зусиль Росії”.

На його переконання, РФ ніколи не зможе виграти війну на полі бою

Йдеться і про Іран, який постачав дрони Росії для використання в Україні, а також про Кубу, що продовжує війну, дозволяючи тисячам найманців воювати на боці Росії, — нагадав Негреа. Поширити

Як вважає американський дипломат, настав час сісти за стіл переговорів, адже лише так можна покласти край бойовим діям.