"Це стратегічний провал". США публічно принизили Росію в ООН
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це стратегічний провал". США публічно принизили Росію в ООН

Дан Негреа
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Джерело:  Укрінформ

Рішення російського диктатора Володимира Путіна розпочати вторгнення в Україну стало для усієї Росії стратегічним провалом. З такою заявою виступив представник США при Економічній та соціальній раді ООН Дан Негреа.

Головні тези:

  • Як зазначив дипломат, просто зараз уся Росія “ у вогні” лише тому, що Путін не хоче завершувати війну.
  • Він також додав, що США готові посприяти миру, якщо Київ та Москва сядуть за стіл переговорів.

США публічно висміяли Путіна в ООН

Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи — у вогні… Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього й лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися негайно. Годі вже.

Дан Негреа

Дан Негреа

Представник США при Економічній та соціальній раді ООН

На цьому тлі американський дипломат почав вимагати у країн-членів ООН “негайно припинити підтримку воєнних зусиль Росії”.

На його переконання, РФ ніколи не зможе виграти війну на полі бою

Йдеться і про Іран, який постачав дрони Росії для використання в Україні, а також про Кубу, що продовжує війну, дозволяючи тисячам найманців воювати на боці Росії, — нагадав Негреа.

Як вважає американський дипломат, настав час сісти за стіл переговорів, адже лише так можна покласти край бойовим діям.

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