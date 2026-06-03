Російські IT-гіганти загрузли в боргах на трильйони рублів

Як повідомляє видання The Bell, ситуація в російській IT-галузі стрімко погіршується, оскільки одразу 5 провідних компаній країни ніяк не можуть виплатити свої борги — вони сягнули вже двох трильйонів рублів.
Головні тези:
- Серед головних боржників наразі маркетплейси Wildberries та Ozon.
- Темпи зростання ринку електронної комерції у Росії також починають сповільнюватися.
Російські IT-гіганти переживають нову масштабну кризу
Згідно з даними видання The Bell, протягом 2025 року у п'яти російських бігтех-компаній заборгованість підскочила аж на 53% — до 2 трлн рублів.
Про це також свідчать дані у звіту Центрального Банку Російської Федерації про стан фінансової системи.
Що важливо розуміти, досі ЦБ РФ ніколи не виділяв бігтех-компанії окремо у своєму огляді.
Окрім того, наголошується, що розмір активів кожної з них перевищує 200 млрд рублів.
Ще однією серйозною проблемою для Росії є й те, що темпи зростання ринку електронної комерції починають сповільнюватися.
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