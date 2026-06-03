Російські IT-гіганти загрузли в боргах на трильйони рублів

Як повідомляє видання The Bell, ситуація в російській IT-галузі стрімко погіршується, оскільки одразу 5 провідних компаній країни ніяк не можуть виплатити свої борги — вони сягнули вже двох трильйонів рублів.

Російські IT-гіганти переживають нову масштабну кризу

Згідно з даними видання The Bell, протягом 2025 року у п'яти російських бігтех-компаній заборгованість підскочила аж на 53% — до 2 трлн рублів.

Про це також свідчать дані у звіту Центрального Банку Російської Федерації про стан фінансової системи.

Першими на це звернули увагу Frank Media. Причому борги зростають швидше за активи: минулого року вони збільшилися на 48%, до 4,6 трлн рублів. Поширити

Що важливо розуміти, досі ЦБ РФ ніколи не виділяв бігтех-компанії окремо у своєму огляді.

Окрім того, наголошується, що розмір активів кожної з них перевищує 200 млрд рублів.

Які саме компанії потрапили до цього антирейтингу — невідомо, ЦБ їх не називає. Але, судячи з опису регулятора, до топ-5 за боргами точно входять маркетплейси — Wildberries та Ozon, — наголошують журналісти. Поширити

Ще однією серйозною проблемою для Росії є й те, що темпи зростання ринку електронної комерції починають сповільнюватися.