Російські IT-гіганти загрузли в боргах на трильйони рублів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Російські IT-гіганти загрузли в боргах на трильйони рублів

Російські IT-гіганти переживають нову масштабну кризу
Джерело:  online.ua

Як повідомляє видання The Bell, ситуація в російській IT-галузі стрімко погіршується, оскільки одразу 5 провідних компаній країни ніяк не можуть виплатити свої борги — вони сягнули вже двох трильйонів рублів.

Головні тези:

  • Серед головних боржників наразі маркетплейси Wildberries та Ozon.
  • Темпи зростання ринку електронної комерції у Росії також починають сповільнюватися.

Російські IT-гіганти переживають нову масштабну кризу

Згідно з даними видання The Bell, протягом 2025 року у п'яти російських бігтех-компаній заборгованість підскочила аж на 53% — до 2 трлн рублів.

Про це також свідчать дані у звіту Центрального Банку Російської Федерації про стан фінансової системи.

Першими на це звернули увагу Frank Media. Причому борги зростають швидше за активи: минулого року вони збільшилися на 48%, до 4,6 трлн рублів.

Що важливо розуміти, досі ЦБ РФ ніколи не виділяв бігтех-компанії окремо у своєму огляді.

Окрім того, наголошується, що розмір активів кожної з них перевищує 200 млрд рублів.

Які саме компанії потрапили до цього антирейтингу — невідомо, ЦБ їх не називає. Але, судячи з опису регулятора, до топ-5 за боргами точно входять маркетплейси — Wildberries та Ozon, — наголошують журналісти.

Ще однією серйозною проблемою для Росії є й те, що темпи зростання ринку електронної комерції починають сповільнюватися.

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