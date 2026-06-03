Российские IT-гиганты погрязли в долгах на триллионы рублей

Как сообщает издание The Bell, ситуация в российской IT-отрасле стремительно ухудшается, поскольку сразу пять ведущих компаний страны никак не могут выплатить свои долги — они достигли уже двух триллионов рублей.

Российские IT-гиганты переживают новый масштабный кризис

Согласно данным издания The Bell, в течение 2025 года у пяти российских бигтех-компаний задолженность подскочила на 53% — до 2 трлн рублей.

Об этом также свидетельствуют данные в отчете Центрального Банка Российской Федерации о состоянии денежной системы.

Первыми на это обратили внимание Frank Media. Причем долги растут быстрее активов: в прошлом году они увеличились на 48%, до 4,6 трлн рублей. Поделиться

Что важно понимать, до сих пор ЦБ РФ никогда не выделял бигтех-компании отдельно в своем отчете.

Кроме того, указано, что размер активов каждой из них превышает 200 млрд. рублей.

Какие именно компании попали в этот антирейтинг — неизвестно, ЦБ их не называет. Но, судя по описанию регулятора, в топ-5 по долгам точно входят маркетплейсы — Wildberries и Ozon, — отмечают журналисты. Поделиться

Еще одной серьезной проблемой для России является то, что темпы роста рынка электронной коммерции начинают замедляться.