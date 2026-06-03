Российские IT-гиганты погрязли в долгах на триллионы рублей

Как сообщает издание The Bell, ситуация в российской IT-отрасле стремительно ухудшается, поскольку сразу пять ведущих компаний страны никак не могут выплатить свои долги — они достигли уже двух триллионов рублей.
Главные тезисы
- Среди главных должников — маркетплейсы Wildberries и Ozon.
- Темпы роста рынка электронной коммерции в России тоже начинают замедляться.
Российские IT-гиганты переживают новый масштабный кризис
Согласно данным издания The Bell, в течение 2025 года у пяти российских бигтех-компаний задолженность подскочила на 53% — до 2 трлн рублей.
Об этом также свидетельствуют данные в отчете Центрального Банка Российской Федерации о состоянии денежной системы.
Что важно понимать, до сих пор ЦБ РФ никогда не выделял бигтех-компании отдельно в своем отчете.
Кроме того, указано, что размер активов каждой из них превышает 200 млрд. рублей.
Еще одной серьезной проблемой для России является то, что темпы роста рынка электронной коммерции начинают замедляться.
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