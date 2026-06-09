"Это стратегический провал". США публично унизили Россию в ООН

Решение российского диктатора Владимира Путина начать вторжение в Украину стало для всей России стратегическим провалом. С таким заявлением выступил представитель США при Экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа.
Главные тезисы
- Как отметил дипломат, прямо сейчас вся Россия "в огне" только потому, что Путин не хочет завершать войну.
- Он также добавил, что США готовы помочь, если Киев и Москва сядут за стол переговоров.
США публично высмеяли Путина в ООН
На этом фоне американский дипломат потребовал у стран-членов ООН "немедленно прекратить поддержку военных усилий России".
По его убеждению, РФ никогда не сможет выиграть войну на поле боя.
Как считает американский дипломат, пора сесть за стол переговоров, ведь только так можно положить конец боевым действиям.
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