"Это стратегический провал". США публично унизили Россию в ООН
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Политика
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"Это стратегический провал". США публично унизили Россию в ООН

США публично высмеяли Путина в ООН
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Источник:  Укринформ

Решение российского диктатора Владимира Путина начать вторжение в Украину стало для всей России стратегическим провалом. С таким заявлением выступил представитель США при Экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа.

Главные тезисы

  • Как отметил дипломат, прямо сейчас вся Россия "в огне" только потому, что Путин не хочет завершать войну.
  • Он также добавил, что США готовы помочь, если Киев и Москва сядут за стол переговоров.

США публично высмеяли Путина в ООН

Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом. Ее нефтеперерабатывающие заводы в огне… Москва не может достичь своих целей на поле боя. Эскалация не изменит этого и будет создавать риск ухудшения катастрофы. Эта война должна прекратиться немедленно. Хватит.

Дан Негреа

Дан Негреа

Представитель США при Экономическом и социальном совете ООН

На этом фоне американский дипломат потребовал у стран-членов ООН "немедленно прекратить поддержку военных усилий России".

По его убеждению, РФ никогда не сможет выиграть войну на поле боя.

Речь идет и об Иране, который поставлял дроны России для использования в Украине, а также о Кубе, которая позволяет тысячам наемников воевать на стороне России, — напомнил Негреа.

Как считает американский дипломат, пора сесть за стол переговоров, ведь только так можно положить конец боевым действиям.

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