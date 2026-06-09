"Это стратегический провал". США публично унизили Россию в ООН

Решение российского диктатора Владимира Путина начать вторжение в Украину стало для всей России стратегическим провалом. С таким заявлением выступил представитель США при Экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа.

США публично высмеяли Путина в ООН

Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом. Ее нефтеперерабатывающие заводы в огне… Москва не может достичь своих целей на поле боя. Эскалация не изменит этого и будет создавать риск ухудшения катастрофы. Эта война должна прекратиться немедленно. Хватит. Дан Негреа Представитель США при Экономическом и социальном совете ООН

На этом фоне американский дипломат потребовал у стран-членов ООН "немедленно прекратить поддержку военных усилий России".

По его убеждению, РФ никогда не сможет выиграть войну на поле боя.

Речь идет и об Иране, который поставлял дроны России для использования в Украине, а также о Кубе, которая позволяет тысячам наемников воевать на стороне России, — напомнил Негреа. Поделиться

Как считает американский дипломат, пора сесть за стол переговоров, ведь только так можно положить конец боевым действиям.