Украинская авиация поразила 6 районов сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что 8 июня авиация Сил обороны Украины разгромила шесть районов сосредоточения живой силы и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1567 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 260 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 9 июня 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 376 320 (+1 370) человек;
танков — 12 001 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 24 710 (+5) ед;
артиллерийских систем — 43 639 (+75) ед;
РСЗО — 1 851 (+4) ед.;
средства ПВО / anti-aircraft systems — 1 411 (+2) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1614 (+7) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 338 327 (+2 103) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 104 796 (+382) ед;
специальной техники — 4 253 (+4) ед.
Кроме того, применил 10282 дрона-камикадзе и осуществил 3725 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 из реактивных систем залпового огня.
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