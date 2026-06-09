Зеленський розкрив деталі таємних перемовин з Абрамовичем

За словами українського лідера Володимира Зеленського, через російського олігарха Романа Абрамовича він передав диктатору Володимиру Путіну чіткий меседж — Україна ніколи не відмовиться від Донбасу.
Головні тези:
- Зеленський нагадав російському бізнесмену, що економіка РФ близька до краху.
- Він також пояснив мету нових далекобійних ударів по країні-агресорці.
Переговори Зеленського та Абрамовича — що стало відомо
Глава держави офіційно підтвердив, що російський олігарх дійсно нещодавно таємно відвідував Київ.
У столиці України соратник Путіна вкотре почув, що Москві не варто розраховувати на те, що Україна рано чи пізно здасть Донбас — цього не станеться.
Окрім того, глава держави пояснив, навіщо останнім часом Сили оборони дедалі активніше та частіше завдають ударів по військових цілях у регіоні Москви і Санкт-Петербургу.
За словами Зеленського, мета дійсно просто — росіяни повинні відчути, що таке війна.
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