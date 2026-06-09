Зеленський розкрив деталі таємних перемовин з Абрамовичем
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Зеленський розкрив деталі таємних перемовин з Абрамовичем

Зеленський
Джерело:  The Guardian

За словами українського лідера Володимира Зеленського, через російського олігарха Романа Абрамовича він передав диктатору Володимиру Путіну чіткий меседж — Україна ніколи не відмовиться від Донбасу.

Головні тези:

  • Зеленський нагадав російському бізнесмену, що економіка РФ близька до краху.
  • Він також пояснив мету нових далекобійних ударів по країні-агресорці.

Переговори Зеленського та Абрамовича — що стало відомо

Глава держави офіційно підтвердив, що російський олігарх дійсно нещодавно таємно відвідував Київ.

У столиці України соратник Путіна вкотре почув, що Москві не варто розраховувати на те, що Україна рано чи пізно здасть Донбас — цього не станеться.

Я думаю, що навколо Путіна різні люди. Половина з них хочуть продовжувати цю війну. Половина прагне зупинити. І я думаю, що люди з бізнесу, вони розуміють, що економіка у жахливі ситуації в Росії. Вона дуже близька до краху.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави пояснив, навіщо останнім часом Сили оборони дедалі активніше та частіше завдають ударів по військових цілях у регіоні Москви і Санкт-Петербургу.

За словами Зеленського, мета дійсно просто — росіяни повинні відчути, що таке війна.

Перемога в цій війні — це коли російське суспільство визнає, що війна є жахливою, що війна є трагедією не для когось деінде, а для них самих. І я думаю, що це та мить, — пояснив український лідер.

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