Ексочільник МЗС Польщі Яцек Чапутович публічно присоромив чинну владу своєї країни за те, що вона розпалює конфлікт з Києвом замість того, щоб врегулювати його дипломатичним шляхом. Дипломат вважає, що президент Польщі Кароль Навроцький проводить “політику гієн” у відносинах з Україною.

Чапутович заступився за Україну на тлі нового конфлікту

Польський дипломат не приховує свого обурення через скликання капітулу ордену Білого Орла для позбавлення нагороди президента України Володимира Зеленського, пише Onet.

На його переконання, це непрофесійний крок з боку президента Польщі Кароля Навроцького.

Чапутович також попередив, що це стало ударом по іміджу Польщі на міжнародній арені.

Президент (Навроцький. — Ред.) нічого не виграв, а ми, як Польща, втратили значну частину престижу в усій цій справі. Інструмент, обраний для вирішення цієї справи, був неадекватним. Яцек Чапутович Ексглава МЗС Польщі

Як вважає дипломат, рішення українського лідера дійсно було "серйозною помилкою".

Попри це, він зазначив, що реакція офіційної Варшави лише погіршила ситуацію загалом.