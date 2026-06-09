Политика Польши в отношении Украины уже давно враждебная — Чапутович

Экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович публично пристыдил действующую власть своей страны за то, что она разжигает конфликт с Киевом вместо того, чтобы урегулировать его дипломатическим путем. Дипломат считает, что президент Польши Кароль Навроцкий проводит "политику гиен" в отношениях с Украиной.
Главные тезисы
- Как считает Чапутович, Польша больше не относится к Украине как к равноправному партнеру.
- Главная проблема заключается в том, что Варшава заняла высокомерную позицию в отношениях с Киевом.
Чапутович вступился за Украину на фоне нового конфликта
Польский дипломат не скрывает своего возмущения из-за созыва капитула ордена Белого Орла для лишения награды президента Украины Владимира Зеленского, пишет Onet.
По его мнению, это непрофессиональный шаг со стороны президента Польши Кароля Навроцкого.
Чапутович также предупредил, что это стало ударом по имиджу Польши на международной арене.
Как считает дипломат, решение украинского лидера действительно было "серьезной ошибкой".
Несмотря на это, он отметил, что реакция официальной Варшавы только усугубила ситуацию в целом.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-