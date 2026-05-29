Навроцкий хочет лишить Зеленского высшей государственной награды Польши

29 мая польский лидер Кароль Навроцкий предложил лишить украинского коллегу Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши из-за присвоения подразделению ССО почетного наименования "имени Героев УПА".
Главные тезисы
- Навроцкий утверждает, что решение Зеленского поддерживает российскую пропаганду.
- Он также цинично заявил о несовместимости Украины с Европейским союзом.
Навроцкий недоволен решением украинской власти
Президент Польши начал утверждать, что недавнее решение Владимира Зеленского посодействовало российской пропаганде, пишет Onet.
По словам последнего, он настроен включить вопрос о лишении Владимира Зеленского этой почетной награды в повестку дня следующего заседания капитулы ордена Белого Орла.
Как уже упоминалось ранее, 27 мая президент Украины предоставил подразделению ССО почетное наименование № имени Героев УПА с целью восстановления исторических традиций, учитывая образцовое выполнение задач.
Следует также отметить, что орден Белого Орла является старейшей и высшей польской наградой.
Владимира Зеленского ею наградил бывший лидер Польши Анджей Дуда еще три года назад.
Сам президент Украины на призывы Кароля Навроцкого пока не отреагировал.
