Навроцкий недоволен решением украинской власти

Президент Польши начал утверждать, что недавнее решение Владимира Зеленского посодействовало российской пропаганде, пишет Onet.

Украина с ментальной точки зрения, учитывая прославление бандитов и убийц из УПА, не готова быть частью европейской семьи, — цинично заявил Кароль Навроцкий.

По словам последнего, он настроен включить вопрос о лишении Владимира Зеленского этой почетной награды в повестку дня следующего заседания капитулы ордена Белого Орла.

Как уже упоминалось ранее, 27 мая президент Украины предоставил подразделению ССО почетное наименование № имени Героев УПА с целью восстановления исторических традиций, учитывая образцовое выполнение задач.

Следует также отметить, что орден Белого Орла является старейшей и высшей польской наградой.

Владимира Зеленского ею наградил бывший лидер Польши Анджей Дуда еще три года назад.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: открытые источники)

Сам президент Украины на призывы Кароля Навроцкого пока не отреагировал.